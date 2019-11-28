Глава Минздрава Ростовской области задержана по подозрению в превышении полномочий

Ростов-на-Дону, 28 ноября. Уголовное дело заведено в отношении руководителя министерства здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, полиция задержала ее по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом заявил в четверг журналистам источник в правоохранительных органах региона.

Как сообщает ТАСС, следственные мероприятия проводят сотрудники Федеральной службы безопасности.

Согласно имеющейся информации, Быковская является не одним фигурантом по данному уголовному делу. Следственные мероприятия по местам жительства сотрудников и высокопоставленных должностных лиц здравоохранительного ведомства Ростовской области проводят сотрудники ФСБ.

Отмечается, что в пресс-службе регионального министерства отказались как-либо комментировать сообщения.