Москва, 28 ноября. Сделав заявление о безусловной поддержке Украины и необходимости давления на Россию в преддверии саммита «нормандской четверки», Вашингтон в очередной раз продемонстрировал, что для США важен не результат, а продвижение собственных интересов. Об этом рассказал руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в Facebook.

По его словам, позиция американской стороны циничная и деструктивная. Как уточнил Косачев, США готовы «любой ценой оторвать от России Украину». Он уточнил, что они постоянно «мешают» переговорам по ситуации в Донбассе. Косачев выразил надежду, что саммит пройдет успешно, так как позиции Франции и Германии являются «более нюансированными». Косачев отреагировал на заявление Госдепа о давлении на Россию.

«Парижская встреча, как и любой саммит, нужна для того, чтобы сблизить позиции сторон, а не навязать одну из них другой», — написал Косачев.

Ранее Госдепартамент США опубликовал заявление, из которого следует, что американские власти намерены продолжить оказывать давление на Россию в связи с Минскими соглашениями.

«США привержены работе с нашими союзниками и партнерами, чтобы продолжать давление на Россию в вопросе соблюдения ею своих обязательств в рамках минских договоренностей и начала процесса мирного восстановления полного суверенитета Украины над Донбассом», — приводит газета «Известия» выдержку из опубликованного документа.

Федеральное агентство новостей уже писало о том, что США и Украина активно торпедируют выполнение Минских соглашений. Одним из последних шагов стали провокации с участием вооруженных формирований украинских националистов, которые упорно срывают процесс разведения сил в Донбассе.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. Киев начал вести военные действия против Донецка и Луганска, когда они после государственного переворота в стране заявили о своей независимости. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать на различных международных площадках, в том числе в Минске. Однако, несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки идут до сих пор.