Колонна МЧС России доставила в ЛНР гуманитарную помощь

Луганск, 28 ноября. МЧС России доставило гуманитарную помощь в Луганскую Народную Республику. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям ЛНР.

«Автомобили 93-го гуманитарного конвоя МЧС РФ прибыли в Луганск», — пояснили в ведомстве.

По данным МЧС республики, автоколонна из 11 машин доставила в Луганск более 117 тонн гуманитарного груза, в том числе 115 тонн детских продуктовых наборов для малышей от года до трех лет, а также медикаменты.

Напомним, гуманитарная помощь от России доставляется в республики Донбасса с августа 2014 года. Ранее, в рамках 92-го гумконвоя от МЧС РФ, в ЛНР было доставлено более 80 тонн наборов детского питания. При этом более 160 тонн детских продуктовых наборов поступило и в ДНР.

Содействие республикам Донбасса оказывается в связи с затяжным конфликтом на юго-востоке Украины. С 2014 года в стране продолжается гражданская война. После государственного переворота, который произошел в Киеве, Луганская и Донецкая области отказались признавать новое руководство страны и заявили о своей независимости. Однако столица не признала ДНР и ЛНР и заявила о проведении так называемой «антитеррористической операции», введя на территорию Донбасса войска.