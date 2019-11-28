Асад заявил об ускорении процесса возвращения сирийцев в страну

Дамаск, 28 ноября. Свыше миллиона граждан Сирии вернулись в страну менее чем за год. Об этом заявил президент государства Башар Асад.

По его словам, процесс возвращения сирийцев на родину ускоряется, в особенности после освобождения Дамаска и южного региона. Асад обратил внимание: большинство вернувшихся в страну поддерживают правительство, что подтверждают данные голосования 2014 года.

Однако и диссиденты, не совершившие преступлений, также могут вернуться в Сирию без каких-либо проблем, заверил президент.

«У нас есть диссиденты в Сирии, и мы постоянно с ними взаимодействуем», — сказал Асад.

Глава государства напомнил, что правительство страны не раз предоставляло амнистии. Последний такой случай произошел несколько месяцев назад. Однако некоторые граждане все же боятся ареста по приезде в страну. Асад указал, что задерживают лишь тех, кто перевозит оружие.

Напомним, в Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. С 9 по 22 октября в приграничных районах страны прошла антитеррористическая операция Турции под названием «Источник мира», направленная против курдских боевиков, сотрудничающих с членами запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1.

Курдские бандформирования в 2017 году захватили Заевфратье и начали угнетать местное население — арабов-суннитов. Оккупанты принялись незаконно качать нефть, являющуюся достоянием сирийского народа, и контрабандой вывозить в другие страны. Причем известно, что руками курдских радикалов действуют США в обход собственных санкций.

Военная операция Турции прекратилась после встречи в Сочи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам переговоров был подписан меморандум, на основе которого строится дальнейшая политика двух стран по Сирии, в частности по выводу курдских банд.

1 Организация запрещена на территории РФ.