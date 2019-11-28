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Взрыв прогремел на пивоварне в Пятигорске, ФАН публикует фото

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Взрыв прогремел на пивоварне в Пятигорске, ФАН публикует фото

Пятигорск, 28 ноября. Взрыв прогремел на пивоварне под Пятигорском, в результате происшествия, по предварительным данным, погибли два человека. Федеральное агентство новостей публикует фотографии с места ЧП. 

Как сообщил источник ФАН, взрыв произошел на пивоварне, расположенной на улице маршала Жукова. Сигнал о происшествии поступил в 06.39 от жителей соседней улицы Веселой.

Взрыв прогремел на пивоварне в Пятигорске, ФАН публикует фото

Отмечается, что после взрыва начался пожар. Согласно предварительной информации, в результате ЧП погибли два человека, частично разрушена хозяйственная постройка.

На месте происшествия работают экстренные службы, выясняются причины и обстоятельства случившегося. Другие подробности не приводятся.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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