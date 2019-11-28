Депутаты Европарламента призвали разработать стратегию по противодействию России

Страсбург, 28 ноября. Депутаты Европарламента выступили с инициативой разработать долгосрочную стратегию по противодействию России. Об этом говорится в поправках к проекту годового отчета, предлагаемых парламентариями.

Польские парламентарии Анна Фотыга, Витольд Ващиковский, Яцек Сариуш-Вольский и Кароль Карский заявили, что обеспокоены «враждебной российской пропагандой» и деятельностью террористов.

«Обстановка в области безопасности в рамках ЕС подвержена внешнему давлению, которое уже сейчас проявляется в виде гибридной войны, включая враждебную пропаганду со стороны России и других субъектов, а также в виде растущей угрозы со стороны радикальных террористических групп», — говорится в тексте проекта годового отчета под названием «Реализация общей внешней политики и политики безопасности» (ОВПБ).

Депутат из Словакии Владимир Билчик заявил об «опасной природе российской пропаганды» и призвал бороться с дезинформацией. А парламентарии из Литвы Андрюс Кубилюс и Раса Юкнявичене считают, что РФ якобы «подрывает европейское единство» и «угрожает безопасности ЕС и его членов». По мнению литовских евродепутатов, стратегия против России должна базироваться «на трех столпах — сдерживании, устрашении и трансформации».

Эксперты подчеркнули, что Евросоюз в последнее время часто пытается обвинить третьи стороны, в том числе Россию, в проблемах, беспокоящих ЕС. По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, наша страна для этой роли выбрана Европой не случайно.

«Россия в этом плане является самым удобным игроком, на которого можно возложить ответственность за то, что происходит в Европе, потому что РФ якобы занимается антиевропейской пропагандой, подрывом демократических ценностей», — сказал эксперт в комментарии RT.

Данюк подчеркнул, что никаких доказательств обвинений ЕС нет. Он отметил, что Россия просто представляет альтернативную точку зрения на происходящее в Европе.