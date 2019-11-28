Симферополь, 28 ноября. Глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк призвал американские власти брать пример с компании Apple, которая начала обозначать Крым как территорию РФ в своем приложении «Погода».

Ранее руководитель комитета парламента по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что фирма устранила ошибку в приложении. Теперь полуостров в приложении обозначен российским регионом. До этого государственная принадлежность крымских населенных пунктов не указывалась. В Крыму призвали США брать пример с Apple в вопросе признания статуса полуострова.

«Решение американской компании показывает, что все встает на свое место, и с этим уже не хотят даже спорить», — подчеркнул Черняк.

Как пишет РИА Новости, он посоветовал всем компаниям за рубежом взять пример с «яблочной корпорации» и признать российский статус Крыма.

Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.

Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за включения полуострова в состав РФ. При этом в ЕС нарастают антисанкционные настроения.