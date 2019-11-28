Росконтроль назвал марки опасного филе индейки

Москва, 28 ноября. Эксперты Росконтроля проверили филе бедра индейки пяти популярных российских производителей и по итогам исследования назвали самые опасные образцы.

В тестировании приняли участие марки «Индилайт», «Краснобор», «ВкусВилл», «Пава Пава» и «Индис». Специалисты изучили продукт по более чем 70 параметрам качества и безопасности.

Оказалось, что продукция таких производителей, как «Пава Пава», «Индис», «Индилайт» и «ВкусВилл», не соответствует требованиям безопасности. Эксперты Росконтроля внесли эти образцы в черный список. Причиной стало превышение показателя обсемененности мезофильной микрофлорой и присутствия опасных бактерий — сальмонелл.

Филе марки «Краснобор» попало в перечень товаров с замечаниями, экспертам оно показалось недостаточно свежим. По итогам тестирования ни один из исследованных образцов в Росконтроле не рекомендовали к покупке.

Ранее эксперты провели исследование колбасы «Краковская» популярных российских брендов «Ближние горки», «Мясной дом Бородина», «Дымов», «Бухрушинъ», «Велком», «Мясницкий ряд» и «Мираторг». По итогам тестирования по более чем 50 параметрам качества и безопасности к покупке рекомендовали только продукцию марки «Мираторг».

Кроме того, Росконтроль исследовал кисломолочный напиток «Снежок» с массовой долей жира 2,5% и посоветовал к покупке товары марок «Кубанский молочник», «Авида», «Из Вологды/Вологжанка» и «Домик в деревне».