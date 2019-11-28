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Платные трассы в России могут стать бесплатными для инвалидов

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Платные трассы могут стать бесплатными для инвалидов

Москва, 28 ноября. В Государственной думе готовятся поправки в законодательство, которые позволят людям с инвалидностью бесплатно пользоваться платными трассами в России, заявил глава комитета ГД по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Как говорит депутат, поправки предусматривают введение бесплатного проезда по платным трассам для автомобилей с персонифицированным знаком «Инвалид».

«В России выдаются персонифицированные знаки инвалидам, которые сами управляют автомобилем, или тем, кто перевозит детей-инвалидов. При этом они могут бесплатно пользоваться платным паркингом. Мы же считаем, что данные льготы можно распространить и на платные трассы, что станет серьёзной мерой поддержки для этой категории граждан», — заявил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике. 

Нилов напоминает, что с июля 2020 года в федеральном реестре инвалидов будет находиться информация о транспортных средствах с персонифицированным знаком «Инвалид».

По мнению депутата Госдумы, технически решить вопрос со льготами на пользование платными трассами будет не проблематично.

Парламентарий отмечает, что после подготовки инициатива будет направлена в правительство.

Согласно законодательству, на данный момент от платы за проезд по платным трассам освобождаются отдельные категории транспорта, в частности автомобили скорой помощи, пожарной службы, полиции, аварийно-спасательных служб и т.д.

Напомним, ранее в ГИБДД была поддержана идея установления скоростного лимита на платных трассах до 130 километров в час.

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Источник: RT
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