Косачев объяснил, зачем нужен «нормандский саммит»

Москва, 28 ноября. Саммит «нормандской четверки» необходим для сближения позиций сторон, но не для их навязывания. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Напомним, 15 ноября стало известно, что встреча лидеров «нормандской четверки» состоится 9 декабря в Париже. 28 ноября глава Госдепартамента США Морган Ортэгус опубликовала заявление, из которого следует, что американские власти намерены продолжить оказывать давление на Россию в вопросе выполнения ею Минских договоренностей.

Сенатор заметил, что выступив с сообщением о безусловной поддержке Украины и необходимости жесткого прессинга России в контексте предстоящей встречи, американская сторона в очередной раз показала, что в любом процессе для нее важен не столько результат, сколько продвижение собственных интересов

«Парижская встреча, как и любой саммит, нужна для того, чтобы сблизить позиции сторон, а не навязать одну из них другой. Если исходить из черно-белой палитры в интерпретации происходящего на юго-востоке Украины («Киев во всем прав, Москва во всем не права»), собираться во французской столице лидерам четырех стран просто не нужно», — объяснил российский политик на своей странице в Facebook.

Представительница США в преддверии саммита также отметила, что Вашингтон «решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины».

Позицию Соединенных Штатов Косачев назвал «циничной и деструктивной». Он отметил, что Америка стремится «любой ценой оторвать от России Украину, привязав ее к себе». В то же время сенатор выразил мнение, что саммит во французской столице может получиться действительно результативным, при условии, что «будут стараться все его участники».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия будет делать все для преодоления кризиса на Украине, и сказал, что государство, на территории которого уже пятый год продолжается гражданская война, стало жертвой спровоцированного извне госпереворота и оказалось под внешним управлением. Кроме того, страну заставили совершать «ложный выбор» между Россией и Европой.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Тогда после государственного переворота в стране к власти пришло новое руководство, и Луганск и Донецк отказались подчиняться ему. В ответ Киев заявил о начале военной кампании против республик Донбасса. Урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины пытаются на различных международных площадках, в том числе в Минске и в рамках «нормандского саммита».