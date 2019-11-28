Немецкие ученые определили безопасную дозу алкоголя для мужчин и женщин

Берлин, 28 ноября. Немецкие ученые выяснили, какая доза алкоголя не наносит ощутимого вреда здоровью. Исследователи назвали норму для мужчин и женщин, пишет издание Focus.

Ученые подчеркнули, что желающим сохранить здоровье следует совсем отказаться от спиртных напитков, поскольку алкоголь не дает организму усваивать витамины и питательные вещества. Это может привести к возникновению серьезных болезней, пишут «Известия». Так, употребление спиртного повышает риск развития онкологических заболеваний.

Как определили исследователи, наименьший вред здоровью женщин наносит доза в 12 граммов в день. Эта норма эквивалентна 0,3 литра пива или бокалу вина. Для мужчин суточная доза составила 24 грамма — без значительного вреда для здоровья представитель сильного пола может выпить 0,6 литра пива в день. При этом немецкие ученые подчеркнули, что хотя бы на два дня в неделю и мужчинам, и женщинам следует совсем отказываться о спиртного, сообщает «Газета.ру».

Ранее индийские ученые представили список продуктов, которые помогают справиться с похмельным синдромом. Исследования показали, что побороть последствия злоупотребления спиртными напитками можно при помощи груш, сыра, помидоров, огурцов и кокосового сока, передает «ФедералПресс». Содержащиеся в этих продуктах вещества усиливают активность ферментов, необходимых для борьбы с похмельем.