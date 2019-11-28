Казачьего атамана застрелили в Приморском крае

Владивосток, 28 ноября. Приморский бизнесмен был застрелен рядом со своим домом, сообщает DEITA.RU.

Нападение на предпринимателя произошло 27 ноября в поселке Барабаш Приморского края. Согласно показаниям очевидцев, бизнесмен возвращался домой около восьми часов вечера по местному времени. Примерно в это же время раздался звук, напоминающий хлопок петарды. Через некоторое время мужчина упал на землю и потерял сознание. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть мужчины. Причиной гибели стало огнестрельное ранение.

Свидетели утверждают, что видели двух мужчин, покидающих место преступления на темном автомобиле, предположительно на Honda Accord или Honda Torneo. Также местные жители уверяют, что убитый предприниматель был активным участников раздела «черного рынка» по отлову трепанга на озере Хасан.

Как передает КП Дальний Восток, местные жители говорят, что убитый предприниматель был атаманом хутора «Барабашевский» Владивостокского городского казачьего общества «Войско Уссурийских казаков». Известно, что его зовут Игорь, и ему было 37 лет.

В Следственном управлении Следственного комитета по Приморскому краю подтвердили гибель гражданина. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».