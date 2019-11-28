Саркози рассказал об упадке Запада и «четырех Европах»

Мадрид, 28 ноября. Бывший президент Франции Николя Саркози заявил об упадке Запада во время выступления в Университете Франсиско де Витория. Об этом сообщает издание Mundo.

По словам экс-главы Елисейского дворца, в течение веков «мировая ось пролегала на западе, а сегодня она сместилась на восток».

«Из семи миллиардов человек, населяющих планету, четыре миллиарда живут в Азии, а в центре — лишь 800 миллионов. Мы уже не мировая ось, и для этого есть демографические причины», — объяснил Саркози.

По мнению экс-лидера Пятой республики, кризис Европейского союза вызван устаревшими идеями. Так, по его словам, не может быть единой и консолидированной Европы из 27 стран. Вместо этого он видит «четыре Европы»: Шенгена, евро, обороны и союза, поэтому призывает отказаться от старых идей и хорошо подумать о «будущих Европах», пишут «Известия».

«Европе необходимо перестать быть неподвижной в быстро меняющемся мире… Нам нужна мечта. Из-за бездействия обладателями мечты становятся другие. И у старой европейской цивилизации все еще есть мечты. Она не желает умирать», — особо подчеркнул французский политик.

Одним из симптомов упадка Запада Саркози назвал избрание Дональда Трампа на пост главы вашингтонской администрации. Он объяснил, что считает Штаты «сильной державой», но посты в Twitter-аккаунте еще «никого не делали сильным», передает телеканал «360».