Легковой автомобиль врезался в поезд в Кузбассе

Кемерово, 28 ноября. Грузовой поезд столкнулся с легковой машиной на железнодорожном перегоне Юрга-1 — Тутальская, в результате произошел сход тележки одного вагона, из-за аварии временно задержано два пассажирских поезда. Об этом говорится в четверг на сайте Западно-Сибирской железной дороги.

По имеющимся данным, в ночь на четверг около 01.45 (по московскому времени) на 3496-м километре перегона Юрга-1 — Тутальская в результате выезда водителя авто на железнодорожные пути произошло его столкновение с грузовым поездом, пишет «Газета Кемерова».

В настоящее время на месте инцидента работают специалисты железной дороги и ремонтники. Известно, что 24-летний водитель Hyundai Solaris с места происшествия скрылся, передает телеканал «360».

По факту происшествия возбуждено административное дело по статье о невыполнении обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием (ДТП). Наказание предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок до 1,5 лет или административный арест сроком до 15 суток, сообщает «Царьград».