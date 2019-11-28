Трамп подписал закон «О защите прав человека в Гонконге». События дня. ФАН-ТВ

Трамп одобрил закон «О защите прав человека в Гонконге» Дональд Трамп подписал закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге». Как отметил глава государства, это определенный знак уважения к президенту Си Цзиньпину и всей стране. Но он вовсе таким не выглядит. Закон предусматривает ежегодный пересмотр торговых отношений с Гонконгом, а также санкции к тем лицам, которые связанны с нарушением прав человека. В связи с этим МИД Китая выразил Соединенным Штатам протест. Министерство иностранных дел России также осудило нововведение. В ведомстве отметили, что это грубейшее вмешательство во внутренние дела КНР.

Дания официально дала старт строительству «Северного потока — 2» Путь открыт. 28 ноября Дания официально разрешила прокладывать в своих территориальных водах «Северный поток — 2». Это последняя страна, которая долгое время взвешивала плюсы и минусы проекта, но в итоге поняла, что никаких преград к возведению газопровода нет. Работы начнутся уже в ближайшее время. Помешать им усиленно пытается Киев. Украина боится потерять доходы от транзита российского газа. Против выступают и США. На прошлой неделе Штаты даже объявили, что введут санкции против строительных компаний, которые работают на объекте. Однако это уже не сможет помешать возведению газопровода. Его планируется сдать в следующем году.

Взрыв на химзаводе в США Несколько взрывов прогремели на химзаводе в США. ЧП произошло в штате Техас. Об этом сообщают местные СМИ. Известно о трех пострадавших. Взрывной волной в домах выбило стекла. Власти объявили принудительную эвакуацию близлежащих населенных пунктов. Она затронет около 60 тысяч человек. Причины взрыва пока неизвестны, на месте работают спасатели.