Депутат Рады сравнила ситуацию на Украине с реалити-шоу

Киев, 28 ноября. Надежды граждан Украины на изменения после прошедших в этом году выборов в Верховную раду не оправдались. Об этом заявила депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская в эфире телевизионного канала «112 Украина».

Так она отреагировала на итоги социального опроса, который продемонстрировал, что 33% граждан страны не верят, что нынешний созыв парламента «продержится до конца». По ее мнению, украинцам «сейчас пора идти» на досрочные парламентские выборы.

«Я поддерживаю людей, у них была надежда, что придут такие новые, молодые, красивые и сразу же как-то все изменят в стране, она, к сожалению, оказалась разбитыми надеждами», — обратила внимание депутат.

Кроме того, она напомнила, что последние 90 дней в стране запомнились «систематическими секс-скандалами, перепиской с пранкером и 24-часовой историей о коррупции». Она сравнила ситуацию в стране с реалити-шоу.

«Раньше мы смотрели «95-й Квартал», на сегодняшний день мы все это смотрим в каком-то реалити-шоу круглосуточно», — пожаловалась она.

Королевская также указала на то, что новая киевская власть до сих пор не приступила к решению проблемы высоких тарифов, а вместо этого создает условия, при которых иностранные бизнесмены смогут становиться собственниками украинских земель.

Напомним, мораторий на торговлю сельскохозяйственными землями действует на Украине практически 15 лет. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает от Киева принятия земельной реформы, которую Рада затягивает уже несколько лет. Прошлая власть так и не пришла к общему знаменателю относительно этого вопроса — многие фракции не желали открытия рынка земли, мотивируя это опасением того, что крупные иностранные корпорации выкупят ее у населения за копейки.