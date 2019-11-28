Опубликовано видео перехвата «нарушителя» истребителем МиГ-31

Москва, 28 ноября. Высотный истребитель МиГ-31 Тихоокеанского флота перехватил условного нарушителя, пытающегося пересечь российскую границу, во время учений на Камчатке. Перехват сняли на видео.

В ходе учений проверялось, как несут боевое дежурство по противовоздушной обороне летчики-истребители отдельного смешанного полка морской авиации Тихоокеанского флота. В роли условного нарушителя выступил экипаж самолета МиГ-31. Организаторы учений постарались создать максимально приближенные к реальным условия. «Нарушитель» под прикрытием непогоды должен был на высокой скорости войти в воздушное пространство, находящееся в зоне ответственности Тихоокеанского флота.

Дежурный высотный истребитель-перехватчик МиГ-31 поднялся в воздух для перехвата условного нарушителя по сигналу тревоги. Пилоту пришлось выполнять полет при неблагоприятных погодных условиях, сложившихся на Камчатке из-за действия циклона. Выполнение задачи осложняла значительная облачность.

Экипаж истребителя самостоятельно обнаружил цель. «Нарушителя» классифицировали и сопроводили за пределы воздушного пространства России.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года будет сформирован облик нового перехватчика, который придет на смену МиГ-31. Боевая машина будет применять новые виды авиационных средств поражения и действовать на очень большом радиусе перехвата.