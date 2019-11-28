Российские военные врачи приступили к работе в городе Камышлы на севере Сирии

Камышлы, 28 ноября. Медицинский отряд военных врачей из России приступил к работе в больнице сирийского города Камышлы, сообщают РИА Новости.

Для работы на севере Сирии прибыли специалисты главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко.

В честь начала работы команды российских военных медиков у районной поликлиники состоялся торжественный митинг, на котором присутствовало более трехсот местных жителей.

«В поликлинике населенного пункта Камышлы приступают к работе русские врачи. На дружественную сирийскую землю прибыл медицинский отряд в составе лучших специалистов медицинской службы министерства обороны РФ. Мы готовы оказать квалифицированную помощь всем жителям вашего города, которые в ней нуждаются. Всем добро пожаловать», — объявил собравшимся горожанам замкомандира медицинского отряда подполковник медицинской службы Вадим Кузьмин.

Врачи из Российской Федерации уже успели приступить к работе и активно принимают местных жителей. Специалисты обладают всеми необходимыми силами и средствами для оказания квалифицированной помощи пациентам.

Помимо этого, на базе полевого военного госпиталя организованы две выездные бригады врачей, чтобы оказывать медицинскую помощь населению отдаленных пунктов, выезжая туда вместе с колоннами везущих гуманитарный груз.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие активно помогают жителям пострадавшей от боевых действий Пальмиры. Дети школьного возраста получили необходимые школьные принадлежности и отправились в школу. Также местному населению были выданы продуктовые гуманитарные наборы.