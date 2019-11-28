КНР пригрозила США контрмерами из-за закона Трампа о правах человека в Гонконге

Пекин, 28 ноября. Министерство иностранных дел Китая в ответ на новый американский закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге», подписанный президентом Дональдом Трампом, пригрозило Вашингтону ответными мерами.

Дипломатическое ведомство КНР назвало новые законы «неприкрытым гегемонистским поведением» и масштабным вмешательством во внутренние дела Китая, пишет «Царьград».

«Мы рекомендуем американской стороне не стоять на своем, в противном случае Китаю придется предпринять серьезные контрмеры, всю ответственность за последствия от которых должны будут понести США», — следует из сообщения ведомства.

Как сообщала «Газета.Ru», глава вашингтонской администрации Трамп подписал два закона, касающихся Гонконга — «О защите прав человека и демократии в Гонконге», а также о запрете поставок в специальный административный район определенной экипировки для сотрудников силовых структур. Документы вносят изменения в закон о политике США в отношении Гонконга от 1992 года и предусматривают постоянный пересмотр торгово-экономических отношений с Гонконгом в зависимости от степени его автономии, а также рестрикции в отношении лиц, которых Белый дом посчитает ответственными за нарушение прав человека в административном районе.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законодательного проекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала лета 2019 года, за это время сотрудники правоохранительных органов задержали практически 4,5 тысячи человек, свыше 1,5 тысячи попали в медицинские учреждения из-за травм и ранений.