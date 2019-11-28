Исследование показало, что более половины россиян мало спят

Москва, 28 ноября. Рекомендуемую медиками норму сна в 8 часов соблюдают лишь треть россиян, половина опрошенных сказала, что им не хватает времени на сон, говорится в исследовании проекта Здоровье Mail.ru.

Согласно данным исследования, в будние дни между 6 и 7 утра просыпаются 40% респондентов. В промежутке с 7 до 8.30 встают 25% опрошенных. Раньше 6 утра начинают свой день 21% людей. После 8.30, как показывают исследования, встают 14% респондентов.

Что же касается времени отхода ко сну, то более трети респондентов (37%) сказали, что ложатся в постель с 23.00 до 00.00. 30% опрошенных ложатся с 22.00 до 23.00. Четверть респондентов оказались совами и отходят ко сну позже полуночи.

Как показывает итог исследования, далеко не все спят положенные 8 часов. Людей, которые имеют роскошь спать такое количество времени — всего лишь треть от респондентов. Чуть более половины опрошенных (53%) жалуются на недостаток сна. Среди основных причин бессонница (30%), неотложные дела (27%) и неудобный рабочий график (22%).

Половина респондентов (50%), если не может уснуть, то просто лежит в темноте. Чуть больше трети (36%) занимают себя социальными сетями. Тех, кто читают, смотрят сериалы или фильмы, слушают музыку около четверти (25%). Остальные опрошенные заваривают чай (5%), принимают снотворное (4%), пьют успокоительные сборы трав или теплое молоко (5%).

Исследование проводилось с 18 по 22 ноября 2019 года, было опрошено почти восемь тысяч пользователей проекта Здоровье Mail.ru.

Ранее ФАН писало, какие продукты могут спровоцировать бессонницу. По мнению врача-диетолога Елены Соломатиной, если вы хотите крепко выспаться, то откажитесь от соленых и острых сыров на ужин. Они могут возбудить организм и вызвать оттеки лица утром. Также откажитесь от перца, чеснока и имбиря. Острые и пряные продукты способствуют учащенному сердцебиению.