В Раде сравнили переданные Украине корабли с «консервными банками»

Киев, 28 ноября. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива сравнил с «консервными банками» корабли, вернувшиеся на Украину после инцидента в Керченском проливе.

Кива выступил с критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского, ранее выступившего с видеообращением, в котором упомянул переданные Россией корабли. По словам депутата, эти «боевые единицы» украинского флота не представляют особой ценности.

«Он так говорит, будто нам флот вернули. Нам отдали консервные банки, построенные на заводе Порошенко, которые простреливались даже учебными снарядами. Нам их не вернули, а отдали за ненадобностью», — заявил политик.

На минувшей неделе Россия передала Украине три корабля, которые были задержаны вместе с экипажами в ходе провокации в Керченском проливе осенью прошлого года. Командующий украинских ВМС адмирал Игорь Воронченко выступил с жалобой на то, что россияне якобы «угробили» корабли, сняв с них оборудование вплоть до розеток и унитазов. В ФСБ ответили, что все они были переданы украинской стороне в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой».

25 ноября 2018 года два артиллерийских катера и рейдовый буксир из состава военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды РФ, нарушив государственную границу России. Украинские катера выполняли опасные маневры, а их экипажи отказывались выполнять законные требованиям российских пограничников. Позднее три украинских военных судна и члены их экипажей были задержаны в районе Керченского пролива.