Американского посла при ЕС обвинили в сексуальных домогательствах

Вашингтон, 28 ноября. Сразу три женщины обвинили американского посла при ЕС Гордона Сондланда в сексуальных домогательствах.

Как пишет издание The Hill, женщины сообщили, что посол целовал или пытался их целовать без их согласия, а одна заявила, что Сондланд обнажился в ее присутствии. Получив отказ от всех троих, дипломат якобы препятствовал их профессиональному росту. Все это произошло еще до его назначения на должность посла.

Сам Сондланд категорически отрицает все обвинения.

Отметим, дипломат является одним из ключевых свидетелей в расследовании, связанном с процедурой импичмента президента США Дональда Трампа.