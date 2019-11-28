Фюзеляж нового Boeing-777X лопнул в ходе проверки на прочность

Москва, 28 ноября. Фюзеляж нового самолета Boeing-777X не выдержал испытаний на прочность на предприятии в Эверетте (штат Вашингтон).

По данным СМИ, фюзеляж нового Boeing лопнул в тот момент, когда нагрузка на него приблизилась к расчетной. Как сообщает одно из изданий, разрушения оказались довольно масштабными, особенно сильно пострадал участок фюзеляжа, находящийся за крыльями самолета, а входной люк оторвался и рухнул на пол ангара.

В статье отмечается, что регулирующие органы едва ли потребуют от производителя проведения повторного теста, поскольку нагрузка на фюзеляж приближалась к максимальной. По всей видимости, будут даны рекомендации усилить ту его часть, которая разрушилась сильнее всего.

По словам представителя Boeing, результаты испытаний не сдвинут сроки программы строительства новых самолетов. Как ожидается, первый полет нового 777X пройдет в начале 2020 года, еще через год заказчики cмогут получить серийную машину.