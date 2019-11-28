Госдума рассмотрит законопроект о выходном дне 31 декабря

Москва, 28 ноября. В Государственную думу внесли законопроект о выходном дне 31 декабря.

В Госдуме рассмотрят законопроект, который может сделать 31 декабря выходным днем, сообщает пресс-служба главы комитета ГД по труду и соцзащите Ярослава Нилова.

Как ожидается, в Госдуме собираются реализовать перенос выходных дней таким образом, что последний день декабря станет нерабочим днем, в том случае, если этот день не выходной по календарю.

Как говорит сам Ярослав Нилов, депутаты заинтересованы в закреплении последнего дня декабря в качестве выходного. Однако должно быть сохранено текущее количество выходных дней, которое прописано в Трудовом кодексе, так как каждый нерабочий день нагружает экономику страны.

Авторы законопроекта хотят сделать обязательными праздниками период с 31 декабря по 3 января. Оставшиеся дни с новогодних праздников будут добавлены в оплачиваемый отпуск сотрудников, чтобы они могли сами ими распоряжаться. По мнению Нилова, таким вариантом останутся довольны все. И те, кто не хочет длинных новогодних праздников, а вместо этого отдохнуть летом. И те, кто наоборот, хочет отдохнуть зимой.

Глава комитета ГД по труду и соцзащите ранее поддержал инициативу губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который предлагал сделать 31 декабря выходным днем. Взамен томский губернатор предложил сделать рабочим днем последнюю субботу декабря. Данную инициативу Жвачкин мотивировал просьбами женщин, так как в большинстве случаев именно на них лежит ответственность по подготовке к празднику.