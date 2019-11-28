Видео испытаний С-400 на истребителях F-16 в Турции появилось в Сети

Москва, 28 ноября. В Сети опубликовано видео предположительно испытаний российских систем ПВО С-400 на истребителях F-16 в Турции.

Видеозапись полетов истребителей F-16 опубликовало агентство Ihlas Haber, сообщают «Известия». Ранее в СМИ появилась информация о том, что Турция начала активное тестирование радаров систем ПВО С-400 в окрестностях Анкары.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как F-16 пролетают на разной высоте вблизи зенитно-ракетных комплексов. Турецкие военные планируют протестировать С-400 и на других самолетах.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что начавшиеся в Турции испытания российских систем ПВО вызывают обеспокоенность Вашингтона.

Договоренность о поставках С-400 в Турцию была достигнута между Москвой и Анкарой в 2017 году. В сентябре нынешнего года завершился второй этап поставок зенитно-ракетных комплексов. Как ожидается, они заступят на боевое дежурство весной будущего года.

Решение Турции приобрести российские системы ПВО вызвало кризис в турецко-американских отношениях. Вашингтон выдвинул ультиматум, требуя от Анкары отказаться от приобретения вооружений в РФ, но турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отказался идти на поводу у заокеанских партнеров по НАТО. В ответ США заморозили участие Турции в проекте по созданию многоцелевых боевых самолетов F-35. Кроме того, Палата представителей Конгресса США в октябре поддержала законопроект о введении в отношении Анкары санкций в связи с покупкой российских систем ПВО и проведением антитеррористической операции на северо-востоке Сирии.