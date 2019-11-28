Спор из-за российского газа привел к скандалу в эфире украинского ток-шоу

Киев, 28 ноября. Бывший вице-премьер Украины Павел Розенко и журналист Юрий Молчанов поругались в эфире телеканала NewsOne из-за российского газа.

Молчанов утверждал, что Украина должна покупать газ напрямую у России, поскольку фактически перекупает его же у Европы, но уже по более высокой цене. Как пишут «Известия», его заявление вызвало недовольство Розенко.

«Я устал от воинственных дискуссий о том, можно ли покупать газ напрямую у России. Хорошо, что пять лет можно было продавать конфеты Roshen. Потому что и в Крыму, и в Москве, и в Петербурге полным-полно продукции Roshen», — отметил журналист.

Розенко попытался возразить, что конфеты, произведенные компанией бывшего президента Украины Петра Порошенко, представляют собой орудие «экономической экспансии» и служат для «захвата России», пополняя украинскую казну.

Молчанов указал, что такие двойные стандарты приводят к тому, что граждане Украины вынуждены переплачивать за газ, так как реверсивные поставки из Европы обходятся дороже прямых закупок в РФ.

«Европейцы не продают газ, он физически российский. Но мы должны переплачивать за стопку бумажек, благодаря которой мы газ покупаем якобы в Европе. Как это объяснить, кроме как коррупцией?» — сказал эксперт.

Розенко, по-прежнему не соглашаясь с оппонентом, заявил, что прямые поставки из РФ не обойдутся дешевле, после чего спор продолжился на повышенных тонах.

Украина не покупает российский газ напрямую с 2015 года. Москва неоднократно указывала на то, что Киев по факту перекупает у европейцев поставленное в страны Евросоюза через украинскую территорию российское топливо.