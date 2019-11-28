Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери после комы

Москва, 28 ноября. Российский режиссер Андрей Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери, которая в результате автомобильной аварии впала в кому.

Известный кинорежиссер Андрей Кончаловский впервые за долгое время поделился информацией о своей 20-летней дочери Марии Михалковой-Кончаловской, которая уже на протяжении шести лет восстанавливается после тяжелого ДТП. В беседе с Владимиром Познером в его авторской программе на Первом канале Кончаловский признался, что главной целью его жизни является выздоровление дочери.

«У Виктора Франкла главная философия: иметь силу — найти цель. Потому что жизнь без цели бесцельна. Моя цель — чтобы она выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима», — сказал Кончаловский Познеру.

ДТП, в результате которого дочь Кончаловского получила тяжелую черепно-мозговую травму и впала в кому, произошла в октябре 2013 года во Франции. За рулем был сам Кончаловский, а рядом сидела не пристегнутая ремнем Мария. Режиссер не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль.

«Маша получила тяжелую черепно-мозговую травму, но по счастливому стечению обстоятельств осталась жива — поблизости в одной из машин находился работник спасательной службы, который вызвал медицинский вертолет, доставивший Машу в госпиталь в Марселе. Усилиями французских врачей Маша была спасена», — рассказал о деталях аварии Андрей Кончаловский.

Везти Машу с такой тяжелой травмой в машине скорой помощи было опасно, поэтому в больницу она была доставлена на вертолете. Пожилая пара, сидевшая во втором автомобиле отделалась легкими ушибами.

После аварии Мария Михалкова-Кончаловская находилась в коме еще полгода, а весной 2014 года начала выходить из вегетативного состояния. Несмотря на небольшие улучшения, французские медики не торопились делать позитивных прогнозов по поводу физического и психического выздоровления девочки.

«Французские врачи хотели отключить ее от аппарата поддержания жизни», — сокрушается режиссер.

В итоге семья приняла решение перевезти Машу в Россию, в надежде на чудесное выздоровление. В скором времени состояние дочери Кончаловского начало улучшаться. В сети даже ходило фото девушки в инвалидной коляске, согласно источникам, на снимке была запечатлена именно дочь известного режиссера.

Мать девушки Юлия Высоцкая делилась подробностями о состоянии дочери лишь однажды в интервью для журнала Tatler. Телеведущая рассказывала о трудностях в борьбе с последствиями травмы и радостях при самых маленьких улучшениях.

«Состояние комы неоднозначно и у всех протекает по-разному. Бывают моменты, когда она со мной, бывает, что я ничего не понимаю. Вот вроде бы происходит что-то такое, чему мы очень радуемся. Ждем повторения, а его нет. Зато случается что-нибудь другое. Нам с самого начала говорили, что восстановление будет очень и очень долгим. И это бесконечная работа — и Маши, и наша... Трудно понять, есть ли свет в конце тоннеля», — делилась своими волнениями Высоцкая.

По ее словам, после аварии они вместе с мужем ушли с головой в работу, чтобы оправиться от шока. Также она сказала, что не винит мужа в случившимся и не имеет права отвечать на вопросы о его чувстве вины.

«Думаю, я с ним гораздо откровенней, чем он со мной. Наверное, такова женская природа: словами определить свое состояние и вроде бы становится легче. Его мужская личностная природа не такая. Он закрытый человек, даже от самого себя. Но он много работает, безумно много. Спит по три-четыре часа. Один проект за другим. Три сценария одновременно. Бесконечно читает лекции студентам. Он всегда был трудоголиком. Сегодня его интересуют культурология, человек, Чехов и так далее. Если бы не работа, ему бы, конечно, было тяжелее», — поделилась подробностями известная телеведущая.

Как говорит Высоцкая, силу для борьбы с недугом дочери им дает понимание того, что нужно не страдать, а стараться делать все для ее выздоровления.