Польский депутат раскритиковал власти страны и посоветовал перестать злить россиян

Варшава, 28 ноября. Польша должна изменить подход к внешней политике и политике безопасности, а не стремиться разозлить Россию, заявил депутат польского сейма Кшиштоф Босак в интервью для Rzeczpospolita.

Польский парламентарий подверг критике официальную Варшаву, комментируя расширение военного присутствия США в своей стране. Босак подчеркнул, что со стороны американцев уже не будет «благотворительности», как это было в прошлом. Депутат сейма привел слова президента США Дональда Трампа, о том, что Польша на своей территории будет сама содержать военные базы американцев за свой счет.

«У меня сложилось впечатление, что некоторые польские политики и комментаторы остановились во временах холодной войны и не заметили, что она закончилась, и сейчас имеет место политика сделок», — считает Босак.

На вопрос журналиста, о том, как отреагируют в Кремле на споры о том, кто должен гарантировать Польше безопасность, Кшиштоф Босак ответил, что Варшаве пора начать думать и отвечать «самим за себя», не опираясь на то, как будет восприниматься польская политика в «Москве, Берлине, Вашингтоне, Брюсселе или Тель-Авиве».

Также парламентарий выразил мнение, что в Польше все разговоры о международной политике сводятся к России, поэтому, как считает Босак, вся политическая элита страны — «руссоцентричная».

«А у России тем временем больше политических интересов, и ее политика более глобальная, чем у Польши. Наши интересы заключаются в нашей собственной безопасности, а не в том, чтобы разозлить россиян», — отмечает депутат сейма.

Босак считает, что восточная политика Польши «синонимична борьбе с Москвой». Как он сам поясняет, это уходит корнями в 1980-е годы. Тогда в польских правых силах доминировали мистически настроенные по отношению к Востоку люди. Более того, продолжает депутат, если в Польше кто-то сделает «более или менее реалистичное заявление» про Россию, то этого человека сразу окрестят «русским агентом».