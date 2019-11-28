Путин прибыл в Бишкек на заседание глав стран ОДКБ

Бишкек, 28 ноября. Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек, где примет участие в совещании с лидерами стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Главу Российской Федерации в аэропорту Бишкека встретил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, под председательством которого пройдет сессия Совета коллективной безопасности. В ней также примут участие премьер Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, руководитель Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

На повестке дня будут вопросы укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействие с ООН в борьбе с терроризмом, а также координация действий стран ОДКБ в области внешней политики. Одной из тем станет празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Часть вопросов лидеры государств обсудят в узком составе. Речь пойдет о наиболее острых проблемах международной и региональной безопасности, а также о ситуации в зоне ответственности ОДКБ. В пленарном заседании Совета примут участие главы внешнеполитических ведомств, министры обороны и секретари советов безопасности.

Россия будет председательствовать в Организации Договора коллективной безопасности в 2019-2020 годах. Как ожидается, президент РФ сообщит о приоритетах Москвы после предстоящей сессии.

Ранее RT сообщил, что в следующем году страны ОДКБ планируют провести военные учения, в которых будут задействованы подразделения войск химической, биологической и радиационной защиты.