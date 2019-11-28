Билли Айлиш назвала достойную кандидатуру на получение премии «Грэмми»

Москва, 28 ноября. Американская певица Билли Айлиш назвала имя музыканта, достойного присуждения престижной премии «Грэмми».

Саму Айлиш, завоевавшую необыкновенную популярность в течение нынешнего года, номинировали на «Грэмми» сразу в четырех категориях: «Запись года», «Песня года», «Альбом года» и «Лучший новый исполнитель». В эфире шоу Capital Breakfast певица заявила, что не претендует на победу ни в одной из них. В ответ ведущая программы спросила, кто, по ее мнению, достоин в таком случае награждения.

«Ариана Гранде, она столько всего сделала, несмотря на то, что 2017 год был худшим в ее жизни. Не представляю, как после такого можно было снова выйти на сцену. А она еще и два хороших альбома выпустила», — сказала Айлиш.

В мае 2017 года во время концерта Арианы Гранде в Манчестере произошел теракт, жертвами которого стали 22 человека, еще 120 поклонников певицы получили ранения. Гранде приостановила свой мировой тур и провела благотворительный концерт, чтобы помочь пострадавшим в теракте. Тогда удалось собрать около девяти миллионов долларов, которые были направлены раненым и семьям погибших. После случившегося она не общалась с журналистами в течение года. Однако следующий ее альбом занял первые строчки в музыкальных чартах, а в нынешнем году ей удалось повторить рекорд The Beatles, заняв первые три позиции чарта Billboard Hot 100 одновременно.

Ранее RT сообщил, что одна из песен Билли Айлиш вошла в список композиций, которые должны определить будущее современной музыки.