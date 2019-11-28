Матвиенко назвала главный вызов, с которым столкнулась Россия

Москва, 28 ноября. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что угроза сокращения численности населения является главным вызовом, с которым в данный момент столкнулась Россия. По мнению политика, ключом к решению проблемы является всесторонняя поддержка государством семей с детьми.

«Главный вызов, с которым сталкивается сейчас страна, — падение рождаемости, угроза ощутимого сокращения численности населения России. Если не остановим этот процесс, под вопросом окажется динамика развития страны, её безопасность», — заявила Матвиенко в своей статье, опубликованной в «Российской газете».

Матвиенко выразила уверенность, что «самой надежной гарантией устойчивого развития России являются ее дети».

Ключом к решению проблемы с рождаемостью глава Совета Федерации называет всестороннюю поддержку государством семей с детьми. Поэтому национальные проекты и бюджет РФ ставят своей целью «преодоление ситуации, когда рождение ребенка может вытолкнуть семью за черту бедности».

Матвиенко также обратила внимание, что только при помощи финансовых инструментов демографический кризис не решить. Одним из важных аспектов остается обеспечение возможности матерям работать и получать образование. Следовательно, необходимо «активно развивать сеть дошкольных учреждений». Спикер Совфеда сообщила, что через два-три года проблема нехватки мест в яслях и детсадах «перестанет быть актуальной».

«Российским детям мы должны дать лучшее из возможного. Любовь и заботу в семье, условия для всестороннего развития личности — в обществе. Это наш гражданский и нравственный долг», — подытожила Матвиенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин в приветственном послании участникам VII Форума программы «Святость материнства» подчеркнул, что именно семья является «основой основ». По словам главы государства, именно «в семейной атмосфере закладываются основы мировоззрения человека, его личные качества и духовно-нравственные идеалы».

Кроме того, Путин выразил уверенность, что воспитание молодежи в духе ценностей большой, многодетной, дружной семьи, заботы о ближних, детях и родителях является крайне важным. При этом он обратил внимание на то, что нужно уделять особое внимание развитию здравоохранения, поддержке рождаемости и молодых семей.

Отметим, с 1 января 2020 года будет увеличен до 470 тысяч рублей размер материнского капитала, передавала «Газета.ру». Программа материнского капитала рассчитана до 2021 года, при этом правительство рассматривает возможность продлить действие программы на более долгий срок.