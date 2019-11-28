Трамп одобрил закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге»

Вашингтон, 28 ноября. Американский президент Дональд Трамп 28 ноября подписал закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге», а также закон о запрете поставок в Гонконг определенной полицейской экипировки, сообщается в распространенном заявлении Трампа.

«Я подписал эти законы из уважения к президенту Си Цзиньпину, Китаю и народу Гонконга. Мы прибегаем к ним в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать свои разногласия, что приведет к долгосрочному миру и процветанию для всех», — передается в заявлении президента США.

Закон корректирует закон о политике США в отношении Гонконга от 1992 года и предусматривает ежегодный пересмотр торговых отношений с Гонконгом исходя из достаточной степени его автономии, а также рестрикции по отношению к лицам, связанных с нарушением прав человека в Гонконге.

МИД Китая ранее выразил Соединенным Штатам протест из-за рассмотрения данного законопроекта.

МИД Российской Федерации осудил одобрение законопроекта американским конгрессом, считая его выражением грубейшего вмешательства во внутренние дела КНР.

Массовые протесты в Гонконге продолжаются с июня 2019 года. За это время полицейские задержали около четырех с половиной тысяч человек, более полутора тысяч протестующих были госпитализированы из-за травм, более 400 представителей правопорядка получили травмы. Акции протеста были вызваны рассмотрением законопроекта об экстрадиции, который предполагает выдачу правонарушителей материковому Китаю, пишет «Газета.ру». После непрекращающихся беспорядков, местные власти пошли на уступки и отозвали законопроект в начале октября 2019 года. Однако это не остановило протесты.

В последние дни столкновения в Гонконге обострились, демонстранты начали оккупировать университетские кампусы. Все высшие учебные заведения были закрыты из соображений безопасности. Протестующие также блокируют дороги и мосты, это спровоцировало транспортный коллапс в мегаполисе.