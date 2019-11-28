В России выросло число вакансий для преподавателей вузов

Москва, 28 ноября. Министерство труда и социального развития РФ сообщает, что число вакансий для преподавателей вузов в России выросло за год на 35 процентов.

В министерстве сравнили число предложений работодателей в области высшего образования для профессорско-преподавательского состава в сентябре 2018 года с аналогичными данными года нынешнего и подсчитали, что количество свободных вакансий за год выросло более чем на треть, пишут «Известия».

«В абсолютном выражении спрос в этой сфере не столь впечатляет: в стране «всего» 5,3 тысячи свободных мест», — отмечает издание.

Примерно на 25 процентов вырос спрос на педагогические кадры в средних школах — открытыми в них в сентябре оставались около 26 тысяч вакансий. Нехватка кадров для дошкольных образовательных учреждений увеличилась на 11 процентов, в этой сфере требуются более 15 тысяч работников.

Как считают эксперты, недостаток специалистов остается традиционной проблемой в области образования, и ситуация имеет тенденцию к обострению.

«Около двух десятков лет сельские малокомплектные школы закрывали. После того как на проблему указал президент, начался обратный процесс, и в школы требуются учителя. Самый большой дефицит — преподавателей младших классов», — отмечает президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков.

Среди других востребованных профессий отмечается спрос на рабочих-сборщиков — их в нынешнем году стали искать на 22% чаще, чем годом ранее. Свободными остаются около 15,1 тысячи рабочих мест. Также в список специальностей, наиболее популярных у работодателей, попали специалисты в области информационно-коммуникационных технологий, механики и ремонтники, охранники и работники по индивидуальному уходу.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что на сегодняшний день российские компании ищут более миллиона сотрудников для замещения свободных вакансий, самый высокий спрос на специалистов отмечается в российской столице