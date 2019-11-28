В Госдуме объяснили решение Apple по Крыму

Симферополь, 28 ноября. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, комментируя решение Apple признать полуостров частью России, заявил, что американская компания не хочет потерять российский рынок сбыта.

«Компания Apple — это мощная коммерческая структура, которая не хочет потерять высоко прибыльный и перспективный российский рынок реализации своего достаточно хорошего продукта», — заявил в беседе с РИА Новости парламентарий.

По мнению Шеремета, корпорации не стоит останавливаться на достигнутом, необходимо показать всему миру пример объективного и справедливого восприятия сложившейся реальности вокруг Крыма.

В среду стало известно, что Apple внесла изменения в свой продукт «Погода» и исправила территориальную принадлежность Крыма. Об этом по итогам встречи с представителями компании в России сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Российский сенатор Франц Клинцевич, комментируя новость, отметил, что дело здесь не только в том, что американская компания дорожит российским рынком. По его мнению, бизнес «не отличается консервативностью, предпочитая иметь дело не с какими-то образами прошлого, а с реальностью дня нынешнего».

На Украине же новость восприняли однозначно негативно. В частности, министр иностранных дел Вадим Пристайко отреагировал крайне эмоционально. Он обратился к корпорации в своем микроблоге в Twitter. По его мнению, для Apple признание Крыма частью России сравни тому, если бы у корпорации были украдены «злейшим врагом» дизайн и идеи.

Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года после госпереворота на Украине. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержали воссоединение региона с Россией. Позднее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права.