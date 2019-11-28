Предложение Путина по РСМД в Европе заинтересовало Макрона

Москва, 28 ноября. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложение российского президента Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, передают европейские СМИ ссылаясь на письмо Макрона Путину.

В конце сентября 2019 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин отправил лидерам «основных стран Европы и Азии» письма, на тему ракет средней и меньшей дальности. В НАТО подтвердили получение послания, но не посчитали его заслуживающим доверия.

Согласно информации Frankfurter Allgemeine, 23 октября Макрон ответил Путину на письмо и сказал, что инициативу российского президента следует тщательно изучить и обсудить в двустороннем и многостороннем форматах.

Президент Франции ранее заявлял, что «НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как «смерть мозга»».

Как передает «Газета.ру», Владимир Путин считает, что США вышли из договора по надуманным причинам. По его мнению, это решение способствует росту напряженности в мире.

«Угроза распространения ракет этого класса в разных частях света еще больше усилила напряженность в мире», — заявил президент Российской Федерации.

2 августа 2019 года прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Договор утратил свою силу по инициативе Соединенных Штатов Америки. Американская сторона обвинила Российскую Федерации в несоблюдении соглашения и в одностороннем порядке вышла из него. Россия все обвинения опровергает и выдвигает встречные обвинения в несоблюдении договора США. Некоторые эксперты считают, что это может спровоцировать новую гонку вооружений.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году. Соглашение позволило ликвидировать целый класс вооружений. СССР и США обязывались уничтожить все свои комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности, а также не производить такие ракеты в будущем.