Вашингтон, 28 ноября. Госдепартамент США опубликовал заявление, из которого следует, что американские власти намерены продолжить оказывать давление на Россию в связи с Минскими соглашениями.

«США привержены работе с нашими союзниками и партнерами, чтобы продолжать давление на Россию в вопросе соблюдения ею своих обязательств в рамках минских договоренностей и начала процесса мирного восстановления полного суверенитета Украины над Донбассом», — приводит газета «Известия» выдержку из опубликованного документа.

Федеральное агентство новостей уже писало о том, что США и Украина активно торпедируют выполнение Минских соглашений. Одним из последних шагов стали провокации с участием вооруженных формирований украинских националистов, которые упорно срывают процесс разведения сил в Донбассе.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. Киев начал вести военные действия против Донецка и Луганска, когда они после государственного переворота в стране заявили о своей независимости. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать на различных международных площадках, в том числе в Минске. Однако, несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки идут до сих пор.