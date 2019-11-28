Современный СССР мог бы быть мировой державой наравне с США, заявили в Китае

Пекин, 28 ноября. Журналист китайского издания Fenghuang wang пришел к выводу, что СССР мог быть мировой державой, не уступающей США, если бы существовал до сих пор.

Автор статьи утверждает, что даже в случае отсутствия прогресса в развитии науки и техники Советский Союз оставался бы вторым сильнейшим государством на планете. Анализируя состояние СССР на момент распада, он обратил внимание на то, что страна была одной из мощнейших экономик мира. За счет того, что существенную долю в промышленном производстве составляла военная продукция, Советский Союз мог бы оказывать давление на США в случае необходимости.

«Полагаем, что в случае введения военного положения и чрезвычайной мобилизации, СССР за несколько месяцев смог бы удвоить свою военную мощь», — говорится в статье.

Издание отмечает, что современная Россия уступает СССР по многим параметрам, но по-прежнему остается второй в мире военной державой и проводит свою политику в разных частях света.

«Объективные сравнения различных аспектов имеют свои ограничения, поскольку существуют также такие факторы, как моральный дух, мобилизационные возможности, боевой опыт, уровень подготовки. Эти субъективные факторы тоже играют важную роль, но их трудно измерить. СССР как минимум не уступал бы России», — делает вывод автор.

Китайский журналист указывает, что Советский Союз и в наши дни боролся бы за мировую гегемонию с Соединенными Штатами, которые, вероятно, не смели бы «с такой легкостью провоцировать его».