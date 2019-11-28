Разрешение Дании на строительство «Северного потока – 2» вступило в силу

Москва, 28 ноября. Разрешение Дании на строительство «Северного потока – 2» в своих территориальных водах вступает в действие 28 ноября. Оператор газопровода Nord Stream 2 AG уже может приступать к прокладке датского участка, передает Датское энергетическое агентство.

«Срок подачи апелляции заканчивается 27 ноября 2019 года в 23.59. Компания 28 ноября может начать действовать согласно разрешению, если она выполнила соответствующие условия», — передает регулятор.

Проект «Северный поток – 2» предполагает проведение двух нитей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод начинается у побережья России через Балтийское море до Германии, и проходит через территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дольше года Дания была последней страной, не дававшая разрешения на прокладку газопровода. Датская сторона выдала разрешение только в октябре 2019 года.

До 27 ноября 2019 года апелляционный совет Дании принимал апелляционные жалобы по «Северному потоку – 2». Согласно заявлениям украинского министра энергетики Алексея Оржеля, Украина хотела подать апелляцию и оспорить строительство проекта, ссылаясь на экологический аспект. При этом как заявляли в компании Nord Stream 2 AG, датская сторона принимала решение, основываясь на тщательной оценке влияния газопровода на окружающую среду. Как сообщает «Газета.ру», украинская сторона также рассчитывала на введение США дополнительных санкций против РФ, которые могли бы воспрепятствовать постройке газопровода.

«Газпром» собирался достроить «Северный поток – 2» в 2019 году. Как заявляет руководитель газовой компании Алексей Миллер, прокладка на датском участке займет пять недель. Для того чтобы успеть его достроить до начала нового года, компании Nord Stream 2 AG необходимо уложиться в более сжатые сроки. Однако о том, когда компания приступит к прокладке датского участка, Nord Stream 2 AG пока не сообщали.