В Госдуме ответили на претензии Украины к сохранности возвращенных кораблей

Симферополь, 28 ноября. Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Киеву следует поблагодарить Россию за возвращение задержанных за провокацию в Керченском заливе кораблей вместо того, чтобы выдвигать претензии о состоянии судов.

Заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский заявил в среду, что киевские власти оценивают сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в 2,3 миллиона долларов.

Шеремет обратил внимание на то, что «Россия не только сохранила корабли, но и вернула их в достойном состоянии». В интервью РИА Новости он подчеркнул, что все суда возвращались украинской стороне согласно описи, а процесс передачи фиксировался на видеосъемку.

«Тогда с украинской стороны никаких претензий не было. Теперь это просто разговоры. Если бы подобный инцидент произошел у берегов США, то корабли бы сразу потопили или переплавили на металлолом, чтобы впредь неповадно было никому нарушать границы», — подчеркнул парламентарий.

Он также отметил, что Москва вернула корабли в знак доброй воли и уважения к братскому украинскому народу. Но даже в этих условиях киевская власть старается спекулировать на данной теме.

«На Украине занимаются вымогательством, вместо того, чтобы поблагодарить Россию за сохранность кораблей, которые вместе с экипажем были сознательно брошены на провокацию, рассчитанную на самый трагический сценарий», — заявил Шеремет, напомнив, что на Украине умалчивают тот факт, что поддержание судов стоило российской стороне определенных затрат.

В ноябре прошлого года два украинских бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» нарушили правила прохода кораблей из Черного моря в Азовское: они направились в сторону Керченского пролива и стали опасно лавировать, оставив без внимания законные требования российской стороны прекратить движение. В результате суда были задержаны и доставлены в Керчь, а члены их экипажей — арестованы. Российские власти назвали произошедший инцидент однозначной провокацией. Арестованные украинские моряки были переданы Киеву в рамках обмена задержанными и осужденными лицами 7 сентября.

На прошлой неделе состоялась передача украинской стороне кораблей. Возвращение судов не обошлось без скандала, передавала «Газета.ру». Командующий ВМФ Украины Игорь Воронченко сразу же заявил об «угробленных» кораблях. По его словам, за то время, что суда находились в России, с них якобы были сняты плафоны, розетки и даже унитазы. ФСБ России эту информацию опровергло и предоставило видео осмотра двух бронекатеров и буксира, на котором видно, что плавсредства в полном порядке.

В ФСБ предполагают, что повреждение катера получили во время буксировки украинской стороной. В Совете Федерации выразили сожаление, что конструктивные шаги Российской Федерации воспринимаются Украиной с такой агрессией, передавал RT.