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США поприветствовали «сложные шаги» Зеленского перед встречей по Украине

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США поприветствовали «сложные шаги» Зеленского перед встречей по Украине

Вашингтон, 28 ноября. Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон приветствует «сложные шаги» президента Украины Владимира Зеленского перед встречей в «нормандском формате».

По словам Ортагус, Вашингтон планирует и в дальнейшем добиваться от своих партнеров оказания давления на Россию «с целью соблюдения Минских соглашений».

«США подтверждают непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в преддверии саммита в «нормандском формате» 9 декабря между Украиной, Францией, Германией и Россией, первой такой встречей с 2016 года. США намерены работать с союзниками, чтобы поддерживать давление на Россию с тем, чтобы она начала процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины над Донбассом», — заявила официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов.

США поприветствовали «сложные шаги» Зеленского перед встречей по Украине

Она отметила, что Зеленский предпринял «предусмотрительные, но сложные шаги в направлении мира и реформ» в течение нескольких последних недель. К ним Ортагус отнесла «дипломатическое общение», работу по созданию «более здорового инвестиционного климата», а также «упорядочение оборонного сектора».

«США довольны тем, что Украина реализует реформы, необходимые для безопасности и процветания. США поддерживают Украину по мере продвижения в мирных переговорах», — сказала она.

США поприветствовали «сложные шаги» Зеленского перед встречей по Украине

Саммит «нормандской четверки» пройдет в Париже. Планируется, что в нем примут участие президент России Владимир Путин, руководитель Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Украины Владимир Зеленский. Стороны планируют обсудить вопросы мирного урегулирования в Донбассе и дальнейшие шаги по реализации Минских соглашений.

Гражданская война в Донбассе началась в 2014 году, когда жители Донецкой и Луганской областей Украины отказались признать легитимность правительства, пришедшего к власти в Киеве в результате госпереворота. В ответ действующий в тот момент президент страны Петр Порошенко объявил о проведении «антитеррористической операции». По данным ООН, жертвами братоубийственного конфликта в Донбассе стали не менее 11,5 тысяч человек.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Верховной раде Украины усомнились в готовности Зеленского к переговорам с Путиным.

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Источник: РИА Новости
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