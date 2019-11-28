В Грузии рассказали о работающих в стране американских организациях во вред США

Тбилиси, 28 ноября. Ряд американских организаций, ведущих деятельность в Грузии, наносят вред интересам США – с таким заявление выступил председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили.

«Я не исключаю, что публично обращусь к Конгрессу, Сенату, администрации президента США и объясню, что у нас организации, профинансированные американскими деньгами, вредят интересам США», — заявил он.

Иванишвили подчеркнул, что не заботится о США, а делает свое заявление в интересах Грузии. По его словам, отдельные американские чиновники наносят вред государственным интересам США, проводя «неверную» политику в Грузии, пишет «Газета.ру».

В своей речи Иванишвили не стал уточнять, какие именно организации он имеет виду; также он не стал называть имена не устраивающих его чиновников. Наиболее известными американскими организациями, работающими в Грузии сейчас, являются Агентство США по международному развитию (USAID), Национальный демократический институт международных отношений (NDI) и Международный республиканский институт (IRI). Ранее члены правящей партии Грузии неоднократно высказывали свое неудовольствие опросами, которые проводили NDI и IRI.

Ранее экс-спикер парламента страны Нино Бурджанадзе заявила, что Грузия станет центром противостояния США и России в случае вступления в НАТО. Она также добавила, власти Грузии должны начать прямой диалог с Россией, который позволит восстановить нормальные отношения между странами.