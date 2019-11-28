Мощный взрыв прогремел на нефтезаводе в США, эвакуировано 60 тысяч человек

Остин, 28 ноября. Уже второй мощный взрыв произошел на горящем нефтехимическом заводе TPC Group в Техасе. Об этом сообщает телеканал 12 News.

Данный взрыв является вторым; первый раздался утром – тогда пострадали три человека, а в домах, расположенных в нескольких километрах от завода, выбило стекла. По данным компании, инцидент связан с работой нефтехимической установки. Жителям населенных пунктов в радиусе километра было рекомендовано покинуть эту зону.

После второго взрыва власти объявили принудительную эвакуацию близлежащих населенных пунктов в радиусе шести километров. Отмечается, что эта эвакуация затронет пять городов и не менее 60 тысяч человек, пишет RT.

Причины взрывов пока не установлены, на месте еще после первого взрыва продолжают работать пожарные расчеты, пишет газета «Известия».