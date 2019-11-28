Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Мощный взрыв прогремел на нефтезаводе в США, эвакуировано 60 тысяч человек

59
0 Оставить комментарий

Мощный взрыв прогремел на нефтезаводе в США, эвакуировано 60 тысяч человек

Остин, 28 ноября. Уже второй мощный взрыв произошел на горящем нефтехимическом заводе TPC Group в Техасе. Об этом сообщает телеканал 12 News.

Данный взрыв является вторым; первый раздался утром – тогда пострадали три человека, а в домах, расположенных в нескольких километрах от завода, выбило стекла. По данным компании, инцидент связан с работой нефтехимической установки. Жителям населенных пунктов в радиусе километра было рекомендовано покинуть эту зону.

После второго взрыва власти объявили принудительную эвакуацию близлежащих населенных пунктов в радиусе шести километров. Отмечается, что эта эвакуация затронет пять городов и не менее 60 тысяч человек, пишет RT.

Причины взрывов пока не установлены, на месте еще после первого взрыва продолжают работать пожарные расчеты, пишет газета «Известия».

 

infox - new
Источник: Известия
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров