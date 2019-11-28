Мощный взрыв прогремел на нефтезаводе в США, эвакуировано 60 тысяч человек

Остин, 28 ноября. Уже второй мощный взрыв произошел на горящем нефтехимическом заводе TPC Group в Техасе. Об этом сообщает телеканал 12 News.
Данный взрыв является вторым; первый раздался утром – тогда пострадали три человека, а в домах, расположенных в нескольких километрах от завода, выбило стекла. По данным компании, инцидент связан с работой нефтехимической установки. Жителям населенных пунктов в радиусе километра было рекомендовано покинуть эту зону.
После второго взрыва власти объявили принудительную эвакуацию близлежащих населенных пунктов в радиусе шести километров. Отмечается, что эта эвакуация затронет пять городов и не менее 60 тысяч человек, пишет RT.
Причины взрывов пока не установлены, на месте еще после первого взрыва продолжают работать пожарные расчеты, пишет газета «Известия».
More pics from the AMBUS deployment to the TPC chemical plant explosion in Port Neches this morning— Atascocita Fire (@atascocitafire) November 27, 2019
(Photo credits: Jacob Delagarza) pic.twitter.com/1HWBYFDn3j