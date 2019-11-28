«Нафтогаз» пообещал «не закрывать газовый вентиль»

Киев, 28 ноября. Украина не станет перекрывать поток газа из России, даже в том случае, если стороны не сумеют договориться о транзите газа до конца года. Об этом сказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Украина не будет перекрывать вентиль, Украина никогда не перекрывала вентиль. Это важно понять. У нас нет такой традиции — выходить на телеэкраны и говорить: «Мы перекрываем вентиль», — сказал Витренко немецким журналистам из Deutsche Welle.

Согласно его словам, даже если газ будет поступать на территорию Украины без контракта, то Киев не будет «перекрывать вентили». Вместо этого российский газ будет закачиваться в подземные хранилища.

«Мы будем ждать документального оформления, только после этого оператор сможет направить этот газ туда, куда собственник с соответствующими документами скажет этот газ направить», — заявил директор «Нафтогаза».

Витренко признает, что есть физические ограничения на закачку газа в подземные хранилища.

«Приблизительно вся мощность украинских хранилищ — от 25 до 30 миллиардов кубов. Сейчас в них до 21 миллиарда кубов, мы потребляем из газохранилищ, то есть зимой будет меньше», — отмечает Витренко.

27 ноября Юрий Витренко сказал, что газовое соглашение между Россией и Украиной должно быть подписано не позже 13 декабря. По его словам, если соглашение не будет заключено, «должно быть некое промежуточное решение или какое-то другое решение». Однако сам директор «Нафтогаза» не дал пояснений, что он имеет под этим ввиду.

Ранее, премьер-министр Украины Алексей Гончарук озвучил два условия для заключения нового контракта, сообщает «Газета.ру».

«Первое — это европейские правила. Второе — это вопрос долгосрочного транзита, потому что это вопрос безопасности», — заявил украинский премьер.

Напомним, что предыдущий контракт на поставку газа в Европу был подписан в 2009 году. Его срок истекает 31 декабря 2019 года. Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести переговоры о новом контракте о транзите газа в Европу через территорию Украины с 2020 года, но ситуацию усложняют судебные разбирательства между «Газпромом» и «Нафтогазом». Российская сторона предлагает мировое соглашение и прямые закупки газа по сниженному тарифу, либо просто продлить действующее соглашение. Но украинская сторона не желает отказываться от своих судебных исков. Очередная трехсторонняя встреча РФ, ЕС и Украины по газовому вопросу может состояться в начале декабря.