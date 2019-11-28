США намерены сократить выплаты в бюджет НАТО

Вашингтон, 28 ноября. Администрация президента США Дональда Трампа намерена существенно сократить выплаты в бюджет НАТО.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне и НАТО, на сегодняшний день около 22% бюджета Североатлантического альянса составляют средства, выплачиваемые США. Администрация Трампа планирует снизить выплаты до 16% бюджета НАТО, остальные средства должны поступать из других стран, входящих в альянс.

Сэкономленные средства Вашингтон планирует направить на финансирование «программ в сфере безопасности» в Европе, в том числе на Украине и в Грузии.

Телеканал подчеркивает, что данный шаг Белого дома будет символическим, поскольку бюджет НАТО, составляющий около 2,5 млрд долларов, не отражает всех военных расходов, которые несут входящие в альянс государства. Из него финансируется лишь обслуживание штаб-квартиры НАТО, проведение ряда операций, инвестиции в оборонной сфере и другие нужды.

По словам представителя Североатлантического альянса, на которого ссылается CNN, государства, входящие в НАТО согласовали новую схему распределения расходов, подразумевающую увеличение финансирования со стороны стран Европы и Канады и сокращение со стороны США.

Трамп неоднократно критиковал партнеров по НАТО за недостаточные, по его мнению, расходы на поддержание обороноспособности альянса и призывал союзные государства увеличить финансирование НАТО до четырех процентов ВВП.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Турция отказалась поддержать план НАТО по защите от «российской угрозы».