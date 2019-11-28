Депутат Рады спародировал отчитавшегося о своих успехах Зеленского

Киев, 29 ноября. Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива записал пародийное видеообращение на монолог президента Украины Владимира Зеленского.

В минувший понедельник Зеленский опубликовал ролик, записанный с помощью селфи-палки: глава государства прогулялся по Киеву, рассказывая о достигнутых за неделю успехах. Зеленский пообещал, что подобные выпуски станут еженедельными.

Кива повторил идею президента, опубликовав видео с монологом на своей странице в Facebook. Он пообещал каждую неделю записывать подобное обращение к главе государства, «чтобы давать ему свою оценку, оценку народа Украины по тем событиям, которые сейчас происходят в стране».

При этом он подверг критике все достижения, о которых отчитался ранее Зеленский. В частности, он призвал президента сосредоточиться не на словах, а на том, чтобы у жителей страны было тепло в домах.

Отдельным пунктом шло обсуждение возвращения украинских кораблей, которые были задержаны Россией после провокации в Керченском проливе.

«Ваша информация в отношении кораблей, вы так об этом говорите, как будто мы флот вернули. Владимир Александрович, эти жестянки, во-первых, не мы вернули, консервные банки, а нам их просто отдали. По-моему их отдали за ненадобностью», — выразил мнение депутат.

Не понравились Киве и заявления Зеленского о принятии бюджета страны. Он задался вопросом, отражает ли главный финансовый документ страны все потребности украинцев.

«То, что за него проголосовали монобольшинство в одно касание, честно, они и за Майн Кампф проголосуют, если им сказать, им же все равно», — заявил депутат Рады.

В ноябре прошлого года два украинских бронекатера и буксир нарушили правила прохода кораблей из Черного моря в Азовское: они направились в сторону Керченского пролива и стали опасно лавировать, оставив без внимания законные требования российской стороны прекратить движение. В результате суда были задержаны и доставлены в Керчь, а члены их экипажей — арестованы.

Российские власти назвали произошедший инцидент однозначной провокацией. В Москве подчеркнули, что РФ действует в Азовском море в строгом соответствии с международным правом.

На прошлой неделе состоялась передача украинской стороне трех кораблей, которые были задержаны в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива за провокацию, сообщали «Известия». Бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вышли из Керченской бухты в сопровождении береговой охраны 17 ноября.

Возвращение катеров не обошлось без скандала, передавала «Газета.ру». Командующий ВМФ Украины Игорь Воронченко сразу же заявил об «угробленных» кораблях. По его словам, за то время, что суда находились в России, с них якобы были сняты плафоны, розетки и даже унитазы. ФСБ России эту информацию опровергло и предоставило видео осмотра двух бронекатеров и буксира, на котором видно, что плавсредства в полном порядке.

Зеленский в свою очередь сообщил о нехватке части оборудования и вооружения. По его словам, украинские правоохранители проведут по данному факту расследование.

Тем временем адвокат Николай Полозов, который представлял интересы задержанных моряков в России, заявил, что российские следователи действительно изъяли часть оборудования с борта украинских военных кораблей в качестве вещественных доказательств. Правда, речь идет не об «унитазах и плафонах», как заявляла украинская сторона, а о радиолокационных приборах, артиллерийских боеприпасах, стрелковом оружии, а также о некоторых личных вещах экипажа.