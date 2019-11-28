Украина рискует потерять $15 млн из-за недостроенного АН-78 для Казахстана

Киев, 28 ноября. Украина должна достроить самолет АН-78 для Казахстана, выполнив взятые на себя в 2017 году обязательства, или же вернуть авансовый платеж в 15 миллионов долларов. С таким заявлением выступил гендиректор Харьковского государственного авиационного завода Сергей Задорожный.

Свое заявление он сделал в ходе круглого стола «Современное состояние и перспективы предприятий авиационной промышленности Украины».

«По АН-74 такой контракт (с Казахстаном) был решением суда в прошлом году расторгнут. Мы сегодня должны либо возместить авансовый платеж, который предоставил Казахстан (это 15 млн долл.), либо достроить этот самолет», — подчеркнул Задорожный.

Он отметил, что в ближайшее время представители его авиационного завода совместно с представителем «Укроборонпрома» совершат поездку в Казахстан, чтобы окончательно уладить этот вопрос.

Задорожный добавил, что сам самолет почти достроен, степень его готовности составляет около 80%. Если будет принято решение довести работы до конца, то строительство завершится через 4-8 месяца.

По его словам, ситуация на предприятии довольно тяжелая. Сам завод уже на протяжении пяти лет находится в процессе банкротства.

Напомним, что в начале месяца украинский президент Владимир Зеленский посетил Харьковский авиационный завод и Харьковский завод транспортного машиностроения имени В. А. Малышева. По словам президента Украины, директор завода имени Малышева рассказал ему, что с 2009 года на предприятии собрали всего один танк для украинской армии. При этом во времена Советского Союза выпускалось по 900 танков в год.