Украине предрекли полную потерю трудовых ресурсов

Киев, 28 ноября. Депутат Верховной рады VII и VIII созывов, глава партии «Наши» Евгений Мураев считает, что если не будет остановлена массовая эмиграция украинцев, то уже через три года специалисты ассимилируются за рубежом и для Украины они будут потеряны навсегда.

По мнению украинского политика, главная проблема Украины — отсутствие трудовых кадров.

«У нас основная проблема сейчас — это занятость, и разбрасываться сейчас рабочими местами могут только враги народа. Я по-другому это назвать не могу — это не слуги, а враги народа. У нас критичная ситуация», — говорит Мураев.

Также экс-парламентарий подчеркивает, что Украина рискует навсегда потерять специалистов технической специальности. По его мнению, большинство украинских качественных кадров предпочитают уезжать за границу вместе с семьями, чем работать у себя в стране.

«Если уедут шахтеры и энергетики, нам потом некем будет заменить этот пласт специалистов, если эта власть поменяется и придут прагматичные профессионалы. Где брать рабочие руки? Это основная проблема! А через два-три года наши специалисты ассимилируются за границей и заберут туда семьи, и назад их заманить уже будет невозможно!» — предостерегает экс-депутат украинского парламента.

Похожее мнение озвучивал и украинский девелопер-миллионер Александр Меламуд. Как сообщает RT, он заявил, что массовый отъезд украинцев за границу «страшнее коррупции» и что страну покидают специалисты и активные люди.

Напомним, что ранее польское правительство подсчитало количество трудовых мигрантов у себя в стране. Всего трудовых мигрантов на территории Польши чуть более миллиона, 900 тысяч из которых — приехавшие на заработки украинцы. Как сообщает «Лента.ру», в России трудится около 3,5 миллиона украинцев, то есть почти каждый двенадцатый гражданин Украины работает в Российской Федерации.