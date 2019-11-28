Минздрав РФ разработал проект закона о ВИЧ-диссидентстве

Москва, 28 ноября. Минздрав РФ представил в правительство проект федерального закона, предусматривающего запрет на распространение недостоверной информации о вирусе иммунодефицита человека (ВИЧ).

Как отмечает пресс-служба министерства здравоохранения, законопроект разработан в рамках реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ. Поводом для него стали участившиеся случая отказа граждан России от медицинского освидетельствования и лечения ВИЧ-инфекции, а также отказа от обследования детей, родители которых были признаны ВИЧ-положительными — так называемого ВИЧ-диссидентства.

«Законопроект устанавливает запрет на распространение недостоверной информации о влиянии ВИЧ-инфекции на здоровье человека, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и лечения ВИЧ-инфекции», — говорится в сообщении ведомства.

Минздрав напоминает, что отрицание ВИЧ, отказ от диагностики и лечения несет прямую угрозу жизни человека. Предлагаемый министерством закон подразумевает ограничение доступа к недостоверной информации об опасной инфекции.

«Законопроект позволит не только оперативно ограничивать доступ к информации, отрицающей ВИЧ-инфекцию, но и поспособствует распространению правильных и аргументированных доводов в пользу необходимости знать свой ВИЧ-статус», — сообщает Минздрав.

По данным статистики, на конец прошлого года в России зарегистрировано чуть менее 900 тыс. человек с подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекции. За период с января по октябрь 2019 года более 33 млн россиян прошли тест на ВИЧ.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что впервые за 19 лет был открыт новый штамм ВИЧ-инфекции.