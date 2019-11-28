Бутина отозвала апелляцию на приговор в США

Вашингтон, 28 ноября. Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина отозвала свою апелляция на приговор.

«Я, Мария Бутина, настоящим заявляю, что хочу добровольно отозвать мою апелляцию на вышеуказанное дело. В этой связи мой адвокат полностью проинформировал меня об обстоятельствах моего дела и последствиях отзыва апелляции», — цитирует РИА Новости ходатайство, подписанное Бутиной.

Напомним, Бутину арестовали в Соединенных Штатах летом прошлого года и осудили за «сговор с целью работы на иностранное правительство» на полтора года тюремного заключения. Она признала себя виновной, иначе ей грозило бы более суровое наказание. Срок осужденной американскими властями россиянки истекал 5 ноября, но его сократили на 10 дней.

В конце октября Бутину депортировали в Россию, передавала «Газета.ру». Самолет с ней приземлился в столичной воздушной гавани «Шереметьево», где ее встречал отец, пресса и официальный представитель дипломатического ведомства России Мария Захарова. Несколько дней после возвращения Мария провела в столице, а затем вернулась в Барнаул.

На прошлой неделе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Мария Бутина согласилась работать экспертом в рабочей группе по защите прав соотечественников за рубежом, передавал RT. По предварительным данным, в группу войдут общественные деятели, ученые и просто неравнодушные люди, которые могут заниматься правовым просвещением, поддержкой родственников, подготовкой документов.

В ноябре Бутина в эксклюзивном интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказала о планах работать преподавателем в Алтайском государственном университете и помогать людям.