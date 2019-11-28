Украина ввела санкции против археологов, работающих в Крыму

Киев, 28 ноября. Кабинет министров Украины ввел пакет санкций, направленный против лиц, якобы разрушающих объекты культурного наследия в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба министерства, которое занимается вопросами неподконтрольных Киеву территориями Донбасса.

«Во время заседания правительства было принято предложение Министерства ветеранов применить санкции к юридическим лицам, обеспечивающих незаконную деятельность оккупационной администрации РФ и юридических лиц, привлеченных к проведению незаконных поисковых работ на объектах археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия»,— гласит сообщение ведомства.

Согласно опубликованному документу, речь идет 61 юридическом лице, зарегистрированном в РФ, 22 из которых имеют регистрацию в Крыму. Конкретные фирмы и компании, а также суть введенных против них санкций, пока не названы.

Отметим, что с 2015 года Украина неоднократно вводила санкции в отношении физических и юридических лиц из России. В большинстве случаев, они сводились к запрету на въезд в страну, а также блокировку активов на Украине и приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств.

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержали воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проводились и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».